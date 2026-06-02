Dalam Terang, Tradeto Menatap Era Baru

Tradeto, penyanyi sekaligus penulis lagu. Foto: Dok. Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus penulis lagu, Tradeto baru saja merilis single yang bertitel Dalam Terang.

Lagu tersebut merupakan langkah Tradeto menuju mini album atau EP terbaru yang segera diluncurkan.

Hadir sebagai pembuka rangkaian perilisan EP, Dalam Terang membawa pesan tentang kesadaran bahwa kebahagiaan dan rasa cukup sering kali sudah ada di sekitar.

Tema tersebut sekaligus menjadi benang merah yang akan diangkat Tradeto dalam EP terbaru nanti.

Sebagai pembuka fase terbaru, Tradeto menghadirkan Dalam Terang dengan aransemen yang lebih berani dibanding karya-karya sebelumnya.

Mulai ditulis pada 2025, lagu itu berangkat dari keinginan Tradeto untuk mengeksplorasi nuansa samba yang kemudian diterjemahkan melalui pattern drum dan bass pada bagian chorus.

Dalam proses penggarapan Dalam Terang, Tradeto turut menggandeng M. Ananda Alifiarry sebagai recording engineer sekaligus pengisi beberapa instrumen.

Tradeto dari sisi lirik ingin mengajak pendengar untuk kembali menyadari hal-hal sederhana yang selama ini menjadi sumber kebahagiaan, namun sering terlupakan di tengah kesibukan dan tekanan keseharian.

