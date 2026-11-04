Dalang di Balik Penyadapan Presiden Prabowo, Rakyat Pasti Akan Tahu
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi berbicara dalang di balik penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara.
Menurut Prasetyo, Istana Kepresidenan belum mengetahui secara terperinci pihak yang menjadi dalang.
"Secara detail belum, ya, karena itu, kan, masih proses yang sekarang sedang dilakukan oleh teman-teman di kepolisian. Nanti pada waktunya pasti akan disampaikan kepada teman-teman media dan kepada seluruh masyarakat," kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan pemerintah masih menunggu hasil proses penyidikan kepolisian untuk mengetahui pihak yang berada di balik dugaan tindak pidana penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal tersebut.
Dia menjelaskan dugaan penyadapan itu tidak hanya menyasar Kepala Negara, tetapi juga sejumlah menteri, pimpinan partai politik, hingga tokoh organisasi kemasyarakatan.
"Ini tentunya dari niatan, kan, sudah membuat kita juga bertanya-tanya, ini tujuannya untuk apa, tetapi secara lengkap dan detail, itu kami tunggu dari proses penyidikan," ujarnya.
Menurut Prasetyo, tindakan penyadapan dan akses ilegal tersebut merupakan persoalan serius karena menyangkut Kepala Negara dan pejabat-pejabat negara.
Dia mengatakan informasi sensitif yang berkaitan dengan pimpinan negara berpotensi membahayakan kepentingan dan kedaulatan bangsa apabila disalahgunakan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi berbicara dalang di balik penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara.
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