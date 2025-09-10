Dalang Pembunuhan Satu Keluarga di Indramayu Cari Kambing Hitam, Begini Ceritanya

jpnn.com - Evan Bagus Pratama, menjadi korban fitnah oleh Ririn Rifanto (35 tahun) dalang pembunuhan satu keluarga di Jalan Siliwangi, Kelurahan Paoman, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu.

Pria berusia 30 tahun itu sempat di kambing hitamkan oleh Ririn dalam kasus pembunuhan Budi Awaludin (45), dan empat anggota keluarganya yakni Sachroni (78) ayah dari Budi, Euis Juwita (34) istri Budi dan dua anak Budi berumur 7 tahun inisial RK dan 8 bulan berinisial B.

Evan diseret dalam kasus ini, setelah menerima mobil pikup gadaian milik Budi. Transaksi dilakukan Ririn langsung menggunakan ponsel milik Budi pada Minggu (31/8) lalu.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, modus menggadaikan mobil itu dilakukan dengan maksud mengalihkan proses penyelidikan kepada Evan.

Tersangka Ririn ingin ketika kasus pembunuhan ini terungkap ke publik, polisi menangkap Evan, bukan Ririn dan Prio.

“Pada sekitar pukul 10.00 WIB tersangka R menghubungi Evan menggunakan handphone milik BA untuk menggadai mobil pick up warna putih," kata Hendra, Rabu (10/9).

Menurut Hendra, sekitar pukul 16.30 WIB Ririn menerima uang gadaian mobil pikup dari Evan.

"Terima uang Rp14 juta dari evan ke akun Dana milik BA," ujar Hendra.