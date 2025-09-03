Dalang Penjarah Rumah Uya Kuya

jpnn.com, JAKARTA - Polisi telah mengantongi data para pelaku penjarahan rumah milik mantan Anggota Komisi IX DPR Surya Utama atau yang kerap disapa Uya Kuya di kawasan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Dicky Fertoffan menyatakan pihaknya juga terus memburu aktor intelektual (dalang).

"Itu yang kami dalami, data-data sudah ada di kami untuk kami pelajari dalam rangka mencari aktor intelektualnya (dalang)," kata Dicky saat dikonfirmasi, Rabu.

Menurut dia, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur telah melakukan pencarian terhadap aktor intelektual penjarahan itu. Namun, pihaknya belum dapat menyimpulkan asal para pelaku tersebut.

"Kami belum menyimpulkan pelaku ini berasal dari mananya, karena semua masih dipelajari," ujar Dicky.

Lebih lanjut, dia menegaskan pihaknya segera menindak tegas pelaku dan aktor intelektual tindak kejahatan tersebut.

"Pastinya ada (tindakan tegas) sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku," tegas Dicky.

Seperti diketahui, pihak kepolisian sudah menangkap belasan orang terduga penjarah rumah Anggota Komisi IX DPR Surya Utama atau yang kerap disapa Uya Kuya di kawasan Pondok Bambu, Jakarta Timur, pada Sabtu (30/8) malam.