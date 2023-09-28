Dalang Penyadapan Presiden Harus Diusut, Dedi Soroti Loyalitas Listyo ke Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut dalang skandal penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto harus diusut.

Sebab, kata dia, skandal penyadapan yang melibatkan tiga perwira tinggi (Pati) Polri sebagai bentuk pengkhianatan terhadap pemerintah dan negara.

"Layak disebut upaya pengkhianatan pada pemerintah dan negara, harus diusut hingga dalang tertingginya," ujar Dedi melalui layanan pesan, Kamis (5/11).

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Diketahui, kepolisian menetapkan tiga perwira tinggi (Pati) aktif Polri sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, yakni LSP, ASN, dan EH.

LSP merupakan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, ASN adalah Irjen Ahrie Sonta, dan EH ialah Irjen Eko Hadi.

Dedi menyoroti hubungan politik Listyo dengan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) dalam membaca kemungkinan motif dan penerima manfaat kasus penyadapan.

"Melihat loyalitas Listyo Sigit sejauh ini cukup kuat ke Jokowi, sehingga memungkinkan penerima manfaat penyadapan mengarah ke Jokowi," lanjut dia.

Pengamat politik itu menilai Jokowi layak dimintai klarifikasi dan keterangan dari skandal penyadapan yang melibatkan Listyo.