menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Dalang Penyadapan Presiden Harus Diusut, Dedi Soroti Loyalitas Listyo ke Jokowi

Dalang Penyadapan Presiden Harus Diusut, Dedi Soroti Loyalitas Listyo ke Jokowi

Dalang Penyadapan Presiden Harus Diusut, Dedi Soroti Loyalitas Listyo ke Jokowi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah. Foto: dok pribadi for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut dalang skandal penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto harus diusut.

Sebab, kata dia, skandal penyadapan yang melibatkan tiga perwira tinggi (Pati) Polri sebagai bentuk pengkhianatan terhadap pemerintah dan negara.

"Layak disebut upaya pengkhianatan pada pemerintah dan negara, harus diusut hingga dalang tertingginya," ujar Dedi melalui layanan pesan, Kamis (5/11).

Baca Juga:

Diketahui, kepolisian menetapkan tiga perwira tinggi (Pati) aktif Polri sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, yakni LSP, ASN, dan EH.

LSP merupakan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, ASN adalah Irjen Ahrie Sonta, dan EH ialah Irjen Eko Hadi.

Dedi menyoroti hubungan politik Listyo dengan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) dalam membaca kemungkinan motif dan penerima manfaat kasus penyadapan.

Baca Juga:

"Melihat loyalitas Listyo Sigit sejauh ini cukup kuat ke Jokowi, sehingga memungkinkan penerima manfaat penyadapan mengarah ke Jokowi," lanjut dia.

Pengamat politik itu menilai Jokowi layak dimintai klarifikasi dan keterangan dari skandal penyadapan yang melibatkan Listyo.

Jokowi layak dimintai klarifikasi dan keterangan dari skandal penyadapan yang melibatkan Listyo Sigit Prabowo.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI