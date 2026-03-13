DAMAC Digital Siap Dukung Impian Indonesia Jadi Kekuatan Digital Baru di Asia

jpnn.com, JAKARTA - DAMAC Digital menyatakan dukungannya untuk mewujudkan impian Indonesia menjadi kekuatan digital baru di Asia.

Perusahaan infrastruktur digital global yang berkantor pusat di Dubai, Uni Emirat Arab menunjukkan dukungan lewat proses "topping off" (tutup atap) pada kuartal pertama 2026.

Pendiri DAMAC Digital Hussain Sajwani menyampaikan bahwa infrastruktur tersebut dirancang sebagai pusat data pertama di Indonesia dengan nama JKT01 – Jakarta Central.

Bangunan yang didirikan dengan total nilai investasi sebesar USD 150 juta (sekitar Rp 2,3 triliun) ini diharapkan sudah bisa dioperasionalisasikan pada tahun ini.

“Fase pertama dijadwalkan selesai pada kuartal ketiga tahun 2026, sekaligus juga menjadi bukti kami memperkuat jejak portfolio DAMAC Digital di seluruh wilayah Asia Tenggara,” kata Hussain Sajwani dikutip, Jumat (13/3).

Hussain menjelaskan proses "topping off" pusat data JKT01 – Jakarta Central ini menjadi pencapaian penting terhadap rampungnya struktur utama bangunan yang berada di lokasi MT Haryono, Jakarta.

Menurut Hussain, proses yang telah dilakukan ini menjadi progres dari fase konstruksi yang signifikan dibangun hanya dalam waktu enam bulan sejak tahap groundbreaking pada Agustus 2025.

Hussain menjelaskan topping off ini dapat juga dilihat sebagai salah satu keberhasilan dalam membangun struktur utama dan fondasi operasional data center di Jakarta.