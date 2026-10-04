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Damai Putra Group Luncurkan The New Hoshi, Harga Mulai Rp 1 Miliar, Banyak Insentif

Damai Putra Group Luncurkan The New Hoshi, Harga Mulai Rp 1 Miliar, Banyak Insentif
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Sales Division Head Alvin Kurniawan, Director Nishitetsu Group Akira Miyata, Finance Director Damai Putra Group Lenny wijaya, Sales and Marketing Director Damai Putra Group Kelvin Octavianus Lesmana, Planny dan Project Director Damai Putra Group Aditya Wisnu Wardhana. Foto dok. Damai Putra Group

jpnn.com, BEKASI - Damai Putra Group merilis The New Hoshi, pengembangan terbaru dari klaster Asera Hoshi di Kota Harapan Indah, Bekasi. Hunian ini membawa konsep desain Jepang dengan sejumlah pembaruan pada fasad, tata ruang, dan fitur rumah. 

“The New Hoshi merupakan bagian dari upaya kami untuk terus menghadirkan produk yang relevan dengan perubahan gaya hidup dan kebutuhan keluarga masa kini,” ujar Chief Marketing Officer Damai Putra Group Kelvin O. Lesmana baru-baru ini.

Dia mengatakan perusahaan tetap mempertahankan karakter Japanese living yang menjadi identitas Hoshi, sembari melakukan penyegaran pada desain dan pengalaman tinggal.

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The New Hoshi hadir dalam dua pilihan tipe.Tipe H6 memiliki tiga kamar tidur dan dua kamar mandi. Sementara itu, Tipe H7 menawarkan ruang lebih luas dengan konfigurasi 4+1 kamar tidur serta 3+1 kamar mandi. 

Hunian ini juga dilengkapi sejumlah fitur keamanan dan kenyamanan, seperti smart door lock dan kamera pengawas atau CCTV. 

General Manager Sales Damai Putra Group Alvin Kurniawan mengatakan, harga perdana The New Hoshi ditawarkan mulai Rp 1 miliaran.

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Pada periode peluncuran, perusahaan juga menawarkan sejumlah insentif, antara lain free down payment (DP) hingga 70 persen, bebas PPN, bebas BPHTB, serta furnitur dengan nilai hingga Rp 100 juta, sesuai syarat dan ketentuan. 

“Penawaran ini kami hadirkan secara khusus pada periode awal peluncuran,” kata Alvin. 

Damai Putra Group meluncurkan The New Hoshi, harga mulai Rp 1 miliar, perusahaan juga menawarkan sejumlah insentif

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