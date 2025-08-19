Damar Rizal Terjun ke Dunia Seni Peran, Epy Kusnandar Beri Pesan Begini
jpnn.com, JAKARTA - Putra aktor senior Epy Kusnandar, Damar Rizal diketahui sangat aktif terjun ke industri seni peran, terutama dunia teaterikal.
Tak hanya fokus pada teater, Damar juga membuka diri terhadap peluang di industri perfilman, mengikuti jejak sang ayah yang telah lama berkecimpung di layar lebar dan televisi.
Ketika ditanya mengenai tawaran di film, Damar menyatakan kesediaannya untuk mengambil kesempatan tersebut.
Dia menjelaskan banyak teman-teman di Institut Kesenian Jakarta (IKJ) yang seangkatan dengannya, seperti Wregas Bhanuteja, sutradara film "Budi Pekerti," seringkali menghubunginya untuk proyek-proyek film.
Sebagai contoh, Damar pernah terlibat dalam film "Penyalin Cahaya" sebagaiekstras yang berperan membeli skripsi.
"Kalau ada kesempatan dan casting, kan, di IKJ banyak teman-teman ada yang seangakatan tuh, kayak Wregas di Budi Pekerti, terus saya juga main di Penyalin Cahaya jadi ekstras yang beli skripsi, nah itu tuh," kata Damar di kawasan Jakarta Pusat, baru-baru ini.
Damar menambahkan dirinya masih sangat tertarik dengan bidang keaktoran dalam film, meskipun sangat aktif dalam dunia teater sebagai sutradara.
Damar menegaskan jika ada kesempatan, dia akan tetap mengambil proyek-proyek akting.
Putra dari aktor senior Epy Kusnandar, Damar Rizal mengungkapkan pesan sang ayah saat dirinya memutuskan terjun ke industri seni peran.
