menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Damar Rizal Ungkap Kondisi Terkini Kesehatan Epy Kusnandar, Hhmm...

Damar Rizal Ungkap Kondisi Terkini Kesehatan Epy Kusnandar, Hhmm...

Damar Rizal Ungkap Kondisi Terkini Kesehatan Epy Kusnandar, Hhmm...
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Epy Kusnandar. Foto: Istimewa

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Pernyataan aktor senior Epy Kusnandar yang sempat melontarkan "wasiat" mengenai lokasi pemakamannya di Garut sontak mengejutkan publik. Banyak pihak bertanya-tanya.

Muncul spekulasi wasiat tersebut indikasi kondisi kesehatan Epy yang memburuk atau adanya firasat tertentu.

Menanggapi berbagai pertanyaan dan spekulasi yang beredar di masyarakat, Damar Rizal, putra Epy Kusnandar, akhirnya angkat bicara.

Baca Juga:

Mengenai kondisi kesehatan Epy Kusnandar secara umum, Damar Rizal memastikan ayahnya dalam keadaan baik-baik saja.

"Kalau ke arah kesehatan, dari kemarin-kemarin sebenarnya sehat-sehat aja," kata Damar menepis rumor tak benar, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Damar mengakui Epy Kusnandar memang pernah memiliki riwayat kesehatan tertentu di masa lalu, seperti sakit mata dan sakit kepala yang berkaitan dengan otak.

Baca Juga:

Namun, lulusan Institut Kesenian Jakarta tersebut menyatakan kondisi sang ayah telah pulih sepenuhnya.

"Kalau kondisi yang lain kan, sudah ada beberapa, kayak sakit mata, kan, papa waktu itu. Waktu itu pernah sakit kepala di otak, tetapi kan selama proses, sembuh-sembuh," imbuhnya. 

Sempat bicara soal wasiat ingin dimakamkan di Garut, begini kondisi kesehatan Epy Kusnandar.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI