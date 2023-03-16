Dambakan Anak Perempuan, Cut Meyriska Cerita Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Cut Meyriska mengakui mendambakan seorang anak perempuan.

Wanita 32 tahun tersebut menginginkan kehadiran anak perempuan agar memiliki teman di rumah.

Namun bukan hanya dirinya yang ingin memiliki anak perempuan, tetapi juga sang suami, Roger Danuarta.

Baca Juga: Ini Alasan Cut Meyriska Kolaborasi Dengan Jims Honey

"Cewek. Karena dua sudah cowok, belum ada teman mamanya. Roger pengin cewek, aku pengin cewek. Kalau cewek enak didandanin," ujar Cut Meyriska di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (30/4).

Soal momongan, pemain film Cinta Subuh itu mengaku menyerahkan perihal tersebut kepada Tuhan.

Namun, keinginan Cut Meyriska masih harus menunggu persetujuan dari putra keduanya.

"Pengin, tapi tunggu acc anak nomor dua," tuturnya.

Alih-alih memaksakan kehendak, dia memilih menunggu kesiapan sang buah hati.