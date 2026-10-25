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Dame Diagne Jadi Pembeda, Satria Muda Bandung Lumat Bogor Hornbills

Dame Diagne Jadi Pembeda, Satria Muda Bandung Lumat Bogor Hornbills
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Pebasket Dame Diagne saat berlaga bersama Satria Muda Bandung pada ajang IBL All Indonesian Cup 2026 melawan Bogor Hornbills di GOR Laga Tangkas, Cibinong, Sabtu (24/10). Foto: IBL Indonesia

jpnn.com - Satria Muda Bandung mengawali IBL All Indonesian 2026 dengan kemenangan atas Bogor Hornbills.

Berlaga di GOR Laga Tangkas, Cibinong, Sabtu (24/10/2026), skuad asuhan Youbel Sondakh menang dengan skor 74-64.

Dame Diagne menjadi bintang kemenangan Satria Muda Bandung setelah mencetak 19 poin.

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Selain itu, Abraham Damar Grahita dan Yudha Saputera masing-masing menyumbang 12 dan 10 poin.

Pelatih Satria Muda Youbel Sondakh mengapresiasi semangat juang anak asuhnya.

Sepanjang pertandingan, Ali Bagir dan kolega pantang menyerah meski sempat tertinggal 35-39 pada babak pertama.

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Selepas jeda, para pemain Satria Muda berupaya membalikkan keadaan hingga akhirnya menang dengan keunggulan 10 poin.

"Kami sedikit mengalami masalah dalam menyerang. Namun, untungnya, pada kuarter ketiga dan keempat, kami bisa memperbaiki pertahanan sehingga lebih mudah mendapatkan poin. Anak-anak juga berjuang dan menunjukkan kesiapan pada babak kedua," ujar Youbel.

Satria Muda Bandung membuka IBL All Indonesian 2026 dengan kemenangan melawan Bogor Hornbills

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