Damessa Buka Cabang Baru di Gading Serpong, Ada Diskon Khusus!

jpnn.com, SERPONG - Damessa Family Dental Care kembali memperluas jangkauan layanannya dengan membuka cabang baru di kawasan Gading Serpong.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Damessa dalam menghadirkan layanan kesehatan gigi yang profesional, modern dan mudah diakses oleh masyarakat.

“Pembukaan cabang baru di Gading Serpong merupakan bentuk komitmen kami untuk semakin dekat dengan masyarakat Tangerang. Kami ingin menghadirkan layanan kesehatan gigi yang mudah dijangkau, profesional, dan nyaman untuk seluruh keluarga,” ungkap Gomgom Sumpono, Founder Damessa Family Dental Care.

Cabang terbaru di Ruko Financial Center, Jl. Boulevard Raya No.55, Pakulonan Barat, Kelapa Dua, Tangerang ini, Damessa menghadirkan berbagai layanan kesehatan gigi untuk memenuhi kebutuhan Anda dan keluarga.

Damessa Family Dental Care juga didukung lebih dari 200 staf, termasuk dokter gigi umum dan spesialis yang merupakan alumni universitas negeri terbaik di Indonesia.

Setiap layanan didukung oleh tenaga medis profesional dengan kompetensi di bidangnya. Di antaranya:

Dokter Gigi Umum Spesialis Orthodonti Spesialis Prostodonti Spesialis Konservasi Gigi Spesialis Gigi Anak Spesialis Bedah Mulut Spesialis Periodonti.

Di pembukaan cabang baru ini, Damessa juga menghadirkan promo spesial scalling gigi hanya Rp198 ribu dari Rp550 ribu, tambal gigi diskon 25%.

Kemudian kids first Rp396 ribu dari Rp750 ribu dan behel gigi hemat hingga Rp2,5 juta.(chi/jpnn)