Damkar Pekanbaru: Arus Pendek Listrik Beresiko Sebabkan Kebakaran
jpnn.com, PEKANBARU - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Pekanbaru mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, baik di kawasan permukiman maupun gedung perkantoran.
Imbauan tersebut disampaikan menyusul tingginya angka kejadian kebakaran di Kota Pekanbaru dalam kurun waktu hampir empat bulan terakhir.
Kepala DPKP Kota Pekanbaru, Zarman Candra, mengungkapkan bahwa sejak Januari hingga menjelang akhir April 2026, pihaknya telah menangani sekitar 70 kasus kebakaran bangunan.
“Total sampai saat ini, sekitar 70 kejadian kebakaran berlangsung selama empat bulan ini,” ujar Zarman, Senin (27/4).
Ia menjelaskan, sebagian besar kebakaran dipicu oleh arus pendek listrik.
Selain itu, beberapa kejadian juga disebabkan oleh ledakan kompor gas milik warga.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi dengan memastikan instalasi listrik di rumah maupun perkantoran dalam kondisi baik dan aman digunakan.
“Kondisi ini mesti kita ambil langkah antisipasi, dengan memastikan instalasi listrik beroperasi dengan baik. Jangan lupa mematikan kompor gas,” pesannya.
