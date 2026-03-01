Damkar & Penyelamatan Masuki Usia ke-107, Usung Tema Mengabdi Untuk Keselamatan Negeri

jpnn.com, JAKARTA - Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) genap berusia 107 tahun pada 1 Januari 2026. Momentum ini menjadi pengingat atas dedikasi panjang para insan pemadam kebakaran dalam melindungi masyarakat dari ancaman kebakaran maupun berbagai kondisi darurat lainnya.

Mengusung tema “Mengabdi Untuk Keselamatan Negeri”, peringatan tahun ini menegaskan komitmen Damkarmat untuk terus hadir sebagai garda terdepan dalam upaya penyelamatan jiwa dan harta benda. Rangkaian kegiatan acara puncak akan dijadwalkan berlangsung pada 30 April 2026 di Kota Palembang Sumatera Selatan.

Tahun ini, peringatan HUT Damkar juga bertepatan dengan bulan suci Ramadhan. Nuansa kebersamaan dan semangat pengabdian semakin terasa, seiring nilai-nilai keikhlasan, kesabaran, dan kepedulian sosial yang menjadi ruh Ramadhan. Di tengah ibadah puasa, para personel Damkarmat tetap siaga 24 jam, memastikan pelayanan penyelamatan tidak pernah berhenti demi keselamatan masyarakat.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA menyampaikan bahwa usia 107 tahun bukan sekadar angka, melainkan refleksi atas perjalanan panjang pengabdian Damkarmat kepada bangsa dan negara.

“Tema ‘Mengabdi Untuk Keselamatan Negeri’ menjadi pengingat bahwa tugas pemadam kebakaran tidak hanya memadamkan api, tetapi juga memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat. Dalam suasana Ramadhan ini, semangat pengabdian tersebut semakin dimaknai sebagai ladang ibadah dan wujud kepedulian nyata kepada sesama,” ujar Safrizal dalam keterangan persnya, Minggu (1/3).

Safrizal menambahkan peran Damkarmat kini makin kompleks seiring dengan meningkatnya risiko dan dinamika perkotaan. Selain penanganan kebakaran, Damkarmat juga terlibat dalam operasi penyelamatan non-kebakaran, seperti evakuasi hingga bantuan korban bencana, penanganan hewan berbahaya, dan juga beragam kondisi yang ada di masyarakat.

Menurut dia, penguatan kapasitas sumber daya manusia, modernisasi peralatan, serta peningkatan koordinasi lintas sektor menjadi agenda penting dalam memperkuat layanan penyelamatan di daerah. Pemerintah daerah juga didorong untuk terus meningkatkan dukungan anggaran dan sarana prasarana bagi satuan pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Peringatan hari ulang tahun ke-107 ini diharapkan menjadi momentum refleksi sekaligus motivasi bagi seluruh jajaran Damkarmat di Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, sejalan dengan semangat pengabdian demi keselamatan negeri. (cuy/jpnn)