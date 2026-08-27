Dampak El Nino Kuat, BMKG Ingatkan Puncak Kemarau di September dan Oktober

jpnn.com, BANDUNG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau sebagai dampak dari fenomena El Nino yang sangat kuat akan terjadi pada awal September hingga Oktober 2026.

Hujan diperkirakan baru akan turun secara bertahap pada November mendatang.

Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Bandung, Suaidi Ahadi, menjelaskan bahwa fenomena El Nino tahun ini memiliki intensitas yang sangat kuat, menyerupai kejadian pada tahun 1997 dan 1998 silam.

"Tingkat puncaknya (kemarau) ini di awal September dan Oktober nanti. Ini posisi di mana kering-keringnya. Selanjutnya, insyaallah hasil prediksi BMKG pada bulan November kita sudah mulai turun hujan sedikit demi sedikit," kata Suaidi di Kantor Stasiun Geofisika Bandung, Kamis (27/8/2026).

Dampak dari kekeringan ini sudah sangat dirasakan di berbagai wilayah Jawa Barat.

Berdasarkan pantauan langsung ke sejumlah daerah seperti Kabupaten Bogor, Garut, Sukabumi, dan Bekasi, Suaidi menyebutkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya keras melayani kebutuhan air bersih warga.

Di Kabupaten Bogor saja, bantuan pasokan air bersih yang didistribusikan kepada masyarakat diperkirakan sudah mencapai 7 hingga 9 juta liter.

Terkait kondisi ini, Suaidi mengimbau pemerintah daerah untuk terus memperhatikan cadangan air bersih. Selain itu, dia juga memberikan peringatan keras kepada masyarakat agar tidak membakar lahan pertanian.