Dampak Erupsi Anak Krakatau, Garuda Angkut 382 Jemaah Umrah Jeddah-Jakarta Dialihkan ke Aceh

jpnn.com, BANDA ACEH - Pesawat Garuda Indonesia yang membawa 382 jemaah umrah dari Jeddah menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta terpaksa mengalihkan pendaratan ke Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM), Blang Bintang, Aceh Besar, Minggu (6/9).

General Manager Garuda Indonesia Banda Aceh, Jufriandi, mengonfirmasi bahwa pengalihan nomor penerbangan GA-981 ini terjadi akibat penutupan sementara operasional Bandara Soekarno-Hatta setelah terdampak sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau.

Langkah ini diambil sebagai prioritas utama untuk menjaga keselamatan seluruh penumpang dan kru pesawat.

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"Seharusnya penumpang jamaah umrah Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA-981 mendarat di Cengkareng. Namun akibat penutupan sementara operasional Bandara Soetta dampak sebaran abu vulkanik erupsi Anak Gunung Krakatau, pendaratan dialihkan ke Aceh," kata Jufriandi di Blang Bintang, Minggu.

Ia menjelaskan jamaah umrah tujuan Bandara Soetta yang mendarat di Aceh sebanyak 382 penumpang.

"Pengalihan pendaratan tersebut juga bagian untuk menjaga keselamatan baik penumpang maupun kru pesawat," katanya.

Ia mengatakan saat ini semua jamaah umrah diinapkan di Asrama Haji Aceh untuk penanganan lebih lanjut seraya menunggu jadwal pemberangkatan.

"?Langkah penempatan satu lokasi tersebut, kami ambil untuk memudahkan monitoring dan koordinasi, sehingga ketika sudah ada kepastian kapan bisa berangkat langsung mudah mengakomodir," katanya.