menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Dampak Gempa Flores Hari Ini, Beberapa Bangunan di Ruteng Rusak Parah

Dampak Gempa Flores Hari Ini, Beberapa Bangunan di Ruteng Rusak Parah

Dampak Gempa Flores Hari Ini, Beberapa Bangunan di Ruteng Rusak Parah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sejumlah warga Ruteng, Kabupaten Manggarai, berhamburan keluar rumah saat terjadi gempa Flores hari ini. Foto: Rio Dhae for JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Sejumlah bangunan di Kabupaten Manggarai terdampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8).

Bangunan kantor bupati Manggarai di Ruteng, NTT, mengalami rusak parah.

Marten, warga Ruteng, menyampaikan Rumah Sakit Daerah (RSUD) Ben Mboi, mengalami kerusakan paling parah akibat gempa hari ini.

Baca Juga:

“RSUD yang paling parah. Gedung Kampus Universitas Katolik St Paulus juga,” kata Marten Dhae, kepada JPNN.com.

“Baru saja saya keliling, bangunan Bank NTT di Ruteng juga lumayan parah,” sambungnya.

Dampak kerusakan bangunan RSUD Ruteng, sejumlah pasien dievakuasi di sepanjang jalan sekitar rumah sakit.

Baca Juga:

Beredar kabar, seorang ibu hamil yang sedang sedang dirawat di RS tersebut meninggal dunia.

“Tertimpa tembok yang runtuh.”

Berikut daftar bangunan di Ruteng, Kabupaten Manggarai, yang terdampak gempa Flores hari ini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI