Dampak Gempa Flores Hari Ini, Beberapa Bangunan di Ruteng Rusak Parah

jpnn.com - JAKARTA – Sejumlah bangunan di Kabupaten Manggarai terdampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8).

Bangunan kantor bupati Manggarai di Ruteng, NTT, mengalami rusak parah.

Marten, warga Ruteng, menyampaikan Rumah Sakit Daerah (RSUD) Ben Mboi, mengalami kerusakan paling parah akibat gempa hari ini.

“RSUD yang paling parah. Gedung Kampus Universitas Katolik St Paulus juga,” kata Marten Dhae, kepada JPNN.com.

“Baru saja saya keliling, bangunan Bank NTT di Ruteng juga lumayan parah,” sambungnya.

Dampak kerusakan bangunan RSUD Ruteng, sejumlah pasien dievakuasi di sepanjang jalan sekitar rumah sakit.

Beredar kabar, seorang ibu hamil yang sedang sedang dirawat di RS tersebut meninggal dunia.

“Tertimpa tembok yang runtuh.”