Dampak Gempa Flores Hari Ini, Warga Manggarai Mengecas HP pakai Aki Mobil

jpnn.com - JAKARTA – Warga Kabupaten Manggarai terdampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8).

Sejumlah tiang listrik di Kota Ruteng, Manggarai, roboh menyebabkan padam total saat hari masih agak gelap.

Baterai HP warga pun cepat drop lantaran harus bertubi-tubi menerima telephone dari sanak saudara dari luar daerah yang cemas.

“Ini saya ngecas HP pakai aki mobil,” kata Marten Dhae kepada JPNN.com, Sabtu pagi.

Bagaimana kondisi warga secara umum? Dia mengatakan, mayoritas warga panik lantaran guncangan akibat gempa hari ini sangat terasa.

“Rumah warga yang dari papan sih aman-aman saja. Bangunan tembok bertingkat yang rusak parah,” kata Marten.

Dia menyampaikan Rumah Sakit Daerah (RSUD) Ben Mboi, mengalami kerusakan paling parah akibat gempa besar hari ini.

“RSUD yang paling parah. Gedung Kampus Universitas Katolik St Paulus juga,” kata Marten.