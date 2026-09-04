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Dampak Gempa NTT dan Karhutla, Avrist Sebut Klaim Asuransi Jiwa Masih Stabil

Dampak Gempa NTT dan Karhutla, Avrist Sebut Klaim Asuransi Jiwa Masih Stabil
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Tampak kabut asap di Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru. Foto:Rizki Ganda Marito/jpnn.

jpnn.com, JAKARTA - Avrist Assurance mencatat jumlah klaim asuransi masih di level stabil, meskipun Indonesia tengah dilanda serangkaian bencana alam belakangan ini.

Direktur Avrist Assurance, Aldi Rinaldi menyebut hingga saat ini belum terjadi kenaikan permohonan klaim yang mendadak dari para nasabah.

Aldi menyatakan pihaknya secara rutin terus memantau perkembangan situasi di lapangan, terutama dampak gempa di NTT dan kebakaran hutan di Kalimantan.

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“Bencana ada dua berarti, ada jiwa sama apa properti gitu ya? tetapi secara jiwa, kami saat ini belum ada signifikan permintaan untuk klaim dalam apa namanya yang related kepada bencana ya,,” ujar Aldi di kawasan Sudirman, Jakarta, baru-baru ini.

Aldi menekankan timnya terus memetakan risiko, agar tetap siaga dalam melayani para pemegang polis di wilayah terdampak.

Sejauh ini, laporan yang masuk ke perusahaan menunjukkan operasional keuangan nasabah masih berjalan seperti biasa.

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"Saat ini kami masih belum ada signifikan kedatangan klaim yang cukup besar ke perusahaan,” imbuhnya.

Meskipun kondisi masih terkendali, Aldi menyebut perusahaan tetap menyiapkan langkah antisipasi dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya.

Avrist Assurance mencatat jumlah klaim asuransi masih di level stabil, meskipun Indonesia tengah dilanda serangkaian bencana alam.

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