jpnn.com, JAKARTA - Konflik yang memanas antara Iran dan aliansi Amerika Serikat-Israel di Timur Tengah membawa dampak ganda bagi Indonesia, mulai dari kerentanan pasokan energi nasional hingga potensi polarisasi ideologi di dalam negeri.

Hal tersebut dibahas dalam webinar bertajuk Dampak Konflik Iran dan Israel-AS Terhadap Dinamika Keamanan Indonesia yang digagas oleh IFORSTRA (Institute for Strategic Transformation) yang merupakan lembaga yang bergerak di isu-isu strategis terutama di bidang keamanan.

Diskusi strategis ini dipandu oleh Raja Adelia Oktafia (Mahasiswa Universitas Pertamina) dan menghadirkan tiga pakar, yaitu Tia Mariatul Kibtiah (Dosen Hubungan Internasional Binus University), M. Syaroni Rofii (Dosen Ketahanan Nasional SPPB UI dan Pengamat Timur Tengah), serta M. Syauqillah (Direktur Institute for Strategic Transformation/Pengamat Terorisme).

Tia Mariatul Kibtiah menyoroti ancaman krisis ekonomi akibat eskalasi di Selat Hormuz. Dia memaparkan tingginya ketergantungan impor minyak Indonesia di tengah cadangan nasional yang hanya tersisa untuk 20 hari dan minimnya kapasitas mitigasi domestik.

Di ranah diplomasi, langkah Indonesia menghadapi hambatan usai Iran menolak tawaran mediasi sekaligus mengkritik keputusan Indonesia bergabung dengan blok board of peace (BoP).

"Rentetan eskalasi ini turut memicu kerawanan sosial di dalam negeri, ditandai dengan penetapan status siaga tiga oleh TNI guna mengantisipasi kemungkinan demonstrasi massal," ujar dia dalam diskusi, Sabtu (7/3).



Sementara M. Syaroni Rofii menganalisis konflik ini sebagai perang asimetris. Kekuatan militer dan nuklir Amerika Serikat-Israel berhadapan langsung dengan keunggulan teknologi drone Iran dalam sebuah konflik yang ditengarai bertujuan mendorong perubahan rezim.

Ketegangan makro ini dipastikan akan menekan pasokan BBM nasional dan berdampak langsung pada kelangsungan sektor usaha mikro.

Di tengah minimnya peran PBB serta sikap China dan Rusia yang memilih memantau dari kejauhan, Indonesia disarankan mengambil jalur shuttle diplomacy untuk tampil sebagai aktor penengah strategis di kancah global.



Diskusi ditutup oleh pemaparan dari perspektif keamanan domestik. M. Syauqillah menyoroti pergeseran bahaya konflik ke ruang digital yang memicu polarisasi masyarakat.