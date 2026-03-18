Dampak Mudik Gratis Sangat Terasa, Volume Kendaraan di Nagreg Berkurang Drastis

jpnn.com - BANDUNG - Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung menyatakan bahwa berkurangnya volume kendaraan di jalur Nagreg salah satunya dipengaruhi oleh program mudik gratis yang digelar serentak di Jawa Barat.

Koordinator Humas Pos Pengamanan Lebaran Dishub Kabupaten Bandung Ruddy Heryadi mengatakan program mudik gratis tersebut cukup efektif dalam mengurangi jumlah kendaraan, khususnya sepeda motor, di jalan.

"Program mudik gratis yang dilakukan pemerintah cukup membantu mengurangi jumlah kendaraan khususnya di jalur Nagreg ini," kata Ruddy saat dihubungi, Rabu (18/3).

Dia menyebut bahwa di Kabupaten Bandung saja terdapat sekitar 600 orang yang mengikuti program mudik gratis ini. Jika mayoritas merupakan pengguna sepeda motor, maka sekitar 300 unit kendaraan roda dua dapat berkurang dan dialihkan menggunakan sekitar 12 unit bus.

Menurut dia, jumlah tersebut belum termasuk peserta dari wilayah lain, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, kepolisian, maupun pihak swasta.

"Hal ini tentu berdampak pada pengurangan jumlah kendaraan, khususnya kendaraan roda dua," ujarnya.

Selain itu, Ruddy menyebut program mudik gratis juga berkontribusi terhadap penurunan potensi kecelakaan lalu lintas. Hal itu mengingat sebagian besar kecelakaan melibatkan sepeda motor, terutama akibat kelelahan atau mengantuk.

"Dengan adanya penggunaan bus dalam mudik gratis, maka potensi kecelakaan juga relatif dapat berkurang," tuturnya.