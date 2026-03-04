Dampak Perang AS-Israel vs Iran: Tak Hanya Harga BBM, Oli Kendaraan juga Bisa Naik
jpnn.com, JAKARTA - Perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran memunculkan efek domino hingga ke industri otomotif nasional. Sektor yang bersiap menghadapi tekanan ialah pelumas.
PT. Motul Indonesia Energy (MIE) memberi sinyal, eskalasi konflik tersebut berpotensi mengerek biaya produksi sekaligus harga jual di pasar domestik.
Managing Director MIE, Welmart Purba, menegaskan bahwa struktur industri pelumas di Indonesia masih sangat bergantung pada bahan baku impor.
Base oil dan aditif—dua komponen utama pelumas—didatangkan dari luar negeri. Ketika rantai pasok global terganggu, imbasnya tak terhindarkan.
Situasi makin rumit setelah Iran menutup Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar 20–30 persen distribusi minyak dunia.
Penutupan memaksa kapal pengangkut mengambil rute alternatif yang lebih panjang dan mahal. Ongkos logistik melonjak, sementara waktu pengiriman menjadi lebih lama.
Menurut Welmart, dampaknya memang tidak serta-merta terasa pada minggu pertama.
Namun, tekanan biaya diperkirakan mulai signifikan memasuki pekan kedua atau ketiga, saat stok lama menipis dan pengadaan baru masuk dengan harga berbeda.
Perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran memunculkan efek domino hingga ke industri pelumas nasional. Harga oli kendaraan berpotensi naik
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Perang AS-Israel vs Iran Meluas, DPR Desak Pemerintah Ambil Langkah Konkret Amankan Jemaah Umrah
- Harga BBM Pertamax Naik Mulai Hari Ini, Bukan Hanya RON 92
- Oli Motul Telah Memenuhi Standar Performa API SQ, Ini Kelebihannya
- Motul Ubah Cara Rawat Motor Lewat Performance Solution
- Motul Gandeng McLaren di WEC, Teknologi Balap Dibawa ke Jalan Raya
- Dapat Dukungan Motul, Julian Johan Cetak Hasil Positif di Rally Dakar 2026