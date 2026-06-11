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Dampingi Amanda Manopo Melahirkan, Kenny Austin Terharu Hingga Menangis

Dampingi Amanda Manopo Melahirkan, Kenny Austin Terharu Hingga Menangis
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Amanda Manopo dan Kenny Austin. Foto: Instagram/amandamanopo

jpnn.com, CIBUBUR - Aktor Kenny Austin mengungkapkan perasaan bahagianya atas kehadiran anak pertamanya dengan Amanda Manopo.

Adapun Amanda Manopo melahirkan buah hati pertamanya yang berjenis kelamin laki-laki pada Sabtu (6/6).

Sebagai seorang ayah, Kenny Austin tidak hanya merasakan bahagia, tetapi juga kerap rindu saat berjauhan dengan sang anak.

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"Perasaan sekarang yang pasti senang, kangen sama anak, pengin cepat pulang. Maksudnya kemarin pasti terharu," ungkap Kenny Austin di kawasan Cibubur, Jakarta pada Rabu (10/6).

Pria berusia 34 tahun itu mengaku terharu sekaligus bahagia saat mendengar suara tangis anaknya untuk pertama kali.

Kenny Austin bahkan sempat menangis ketika mendampingi proses persalinan Amanda Manopo 

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"Dari awal merinding sih. Itu yang pertama kali dirasakan," bebernya.

Kehadiran Kenny Austin di ruang operasi demi membuat Amanda Manopo merasa nyaman selama menjalani persalinan.

Aktor Kenny Austin mengungkapkan perasaan bahagianya atas kehadiran anak pertamanya dengan Amanda Manopo.

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