Dampingi Kunjungan Wapres Gibran, Walkot Agustina: Sam Poo Kong Bukan Hanya Situs Religi

jpnn.com, SEMARANG - Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng mendampingi kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka di kawasan wisata religi dan budaya Klenteng Sam Poo Kong, Sabtu (14/2).

Kedatangan Gibran disambut antusias masyarakat, pengurus klenteng, tokoh agama, dan pelaku usaha di kawasan wisata tersebut.

Wakil Presiden beserta rombongan disambut dengan tarian Gambang Semarang dan atraksi barongsay.

Kemudian putra sulung Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung area ibadah, serta aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan Sam Poo Kong.

Seusai mendampingi Wakil Presiden, Wali kota Semarang, Agustina Wilujeng menyampaikan Klenteng Sam Poo Kong bukan hanya situs religi, tetapi juga simbol akulturasi budaya dan toleransi yang telah lama tumbuh di Kota Semarang.

“Kawasan ini menggambarkan harmoni kehidupan masyarakat Kota Semarang. Beragam latar belakang budaya dan agama dapat hidup berdampingan dan saling menghormati,” ujarnya.

Selain meninjau kawasan wisata, Gibran juga berdialog dengan pengelola serta masyarakat mengenai pengembangan sektor pariwisata berbasis sejarah dan budaya.

Sementara itu, Agustina memaparkan upaya penataan kawasan wisata, peningkatan fasilitas publik, serta dukungan terhadap pelaku UMKM di sekitar lokasi.