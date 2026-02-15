menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Dampingi Kunjungan Wapres Gibran, Walkot Agustina: Sam Poo Kong Bukan Hanya Situs Religi

Dampingi Kunjungan Wapres Gibran, Walkot Agustina: Sam Poo Kong Bukan Hanya Situs Religi

Dampingi Kunjungan Wapres Gibran, Walkot Agustina: Sam Poo Kong Bukan Hanya Situs Religi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng mendampingi kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka di kawasan wisata religi & budaya. Foto: Pemkot Semarang

jpnn.com, SEMARANG - Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng mendampingi kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka di kawasan wisata religi dan budaya Klenteng Sam Poo Kong, Sabtu (14/2).

Kedatangan Gibran disambut antusias masyarakat, pengurus klenteng, tokoh agama, dan pelaku usaha di kawasan wisata tersebut.

Wakil Presiden beserta rombongan disambut dengan tarian Gambang Semarang dan atraksi barongsay.

Baca Juga:

Kemudian putra sulung Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung area ibadah, serta aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan Sam Poo Kong.

Seusai mendampingi Wakil Presiden, Wali kota Semarang, Agustina Wilujeng menyampaikan Klenteng Sam Poo Kong bukan hanya situs religi, tetapi juga simbol akulturasi budaya dan toleransi yang telah lama tumbuh di Kota Semarang.

“Kawasan ini menggambarkan harmoni kehidupan masyarakat Kota Semarang. Beragam latar belakang budaya dan agama dapat hidup berdampingan dan saling menghormati,” ujarnya.

Baca Juga:

Selain meninjau kawasan wisata, Gibran juga berdialog dengan pengelola serta masyarakat mengenai pengembangan sektor pariwisata berbasis sejarah dan budaya.

Sementara itu, Agustina memaparkan upaya penataan kawasan wisata, peningkatan fasilitas publik, serta dukungan terhadap pelaku UMKM di sekitar lokasi.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng mendampingi kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka di kawasan wisata religi & budaya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI