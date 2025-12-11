Dampingi Mendikdasmen, Raffi Ahmad Sampaikan Pesan Penting Soal #RukunSamaTeman

jpnn.com, JAKARTA - Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad mendampingi Mendikdasmen Abdul Mu'ti meluncurkan Gerakan #RukunSamaTeman.

Peluncuran tersebut dihadiri perwakilan pelajar dari seluruh Indonesia dan disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube Cerdas Berkarakter.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan bahwa gerakan itu merupakan tindak lanjut sekaligus arahan Presiden Prabowo dalam rangka menciptakan budaya sekolah yang aman dan nyaman.

“Gerakan #RukunSamaTeman bukan sekadar formalitas, melainkan menyangkut gerakan bersama semua pihak dan melibatkan sebanyak mungkin kalangan karena pada dasarnya kita semua bisa hidup rukun, dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan nyaman kalau kita saling menghormati antara satu dan yang lainnya,” ungkap Mendikdasmen Abdul Mu’ti saat peluncuran di Jakarta, Rabu (10/12).

Menurutnya, Kemendikdasmen tengah melakukan berbagai upaya koordinasi lintas kementerian/lembaga (K/L) dalam rangka mewujudkan budaya sekolah yang aman dan nyaman. Tujuannya agar anak-anak Indonesia dapat belajar dengan penuh semangat dan mencapai cita-cita di masa depan.

Selain itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) juga berkomitmen menjadikan sekolah sebagai rumah kedua bagi anak-anak sehingga mereka bisa belajar dengan baik, belajar dengan penuh semangat untuk mencapai cita-cita mulia di masa depan yang cemerlang.

"Kami berusaha melahirkan generasi yang kuat, yang cerdas, dan berkarakter,” ujarnya.

Sementara itu, Raffi Ahmad mengatakan, Gerakan #RukunSamaTeman ini benar-benar arahannya Presiden Prabowo Subianto.