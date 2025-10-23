Dampingi Menteri LH, Adityawarman Dorong Gaya Hidup Sehat di Bogor

jpnn.com, BOGOR - Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil mengingatkan pentingnya kesadaran warga Kota Bogor untuk menjalani hidup sehat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Hal itu disampaikannya usai mendampingi Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, dalam kegiatan senam sehat dan aksi bersih-bersih bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor.

Menurut Adityawarman, pesan yang disampaikan Menteri Hanif melalui aksi langsung di lapangan menjadi teladan nyata bagi masyarakat.

Dia menilai kegiatan seperti ini lebih efektif membangun kesadaran publik ketimbang sekadar imbauan.

“Pak Menteri menyampaikan pesan dengan menunjukkan secara langsung bahwa kita semua harus hidup sehat dan menjaga kebersihan lingkungan,” ujar Adityawarman.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Bogor sebenarnya telah memiliki landasan hukum kuat dalam menjaga lingkungan melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2023–2053.

Karena itu, dia mendorong agar perda tersebut dijalankan secara konsisten melalui program-program yang tertuang dalam APBD.

“Instrumen peraturannya sudah ada, tinggal kita bersinergi menjalankannya dan menuangkannya ke dalam program APBD,” jelasnya.