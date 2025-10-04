menu
Dampingi Vika Kolesnaya Melahirkan, Billy Syahputra: Jantung Berdebar, Badan Lemas

Dampingi Vika Kolesnaya Melahirkan, Billy Syahputra: Jantung Berdebar, Badan Lemas
Billy Syahputra saat mendampingi Vika Kolesnaya melahirkan di Alia Hospital. Foto: Instagram/bilsky16

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Billy Syahputra menceritakan pengalaman saat mendampingi istrinya, Vika Kolesnaya melahirkan anak pertama.

Dia mengaku sangat deg-degan ketika menemani Vika Kolesnaya menjalani persalinan di rumah sakit.

"Jantung berdebar, badan lemas, dan hati merasa sakit melihat istri tersayang memperjuangkan anak aku dengan penuh ketakutan serta tangisan yang sangat amat histeris di ruang operasi," ungkap Billy Syahputra melalui akun miliknya di Instagram, baru-baru ini.

Oleh sebab itu, adik mendiang Olga Syahputra tersebut memberikan pujian untuk Vika Kolesnaya.

Billy Syahputra terharu melihat perjuangan perempuan asal Belarusia itu saat melahirkan.

"Kamu kuat dan kamu hebat sayang. Terima kasih ya sayangku Viktoriya Kolesnaya sudah memberikan kehidupan baru untuk anak aku di dunia ini," beber Bang Billy, sapaannya.

Selain itu, Billy Syahputra juga mengungkapkan sebuah doa untuk buah hati.

Dia berharap bayi berjenis kelamin laki-laki itu bisa jadi pribadi yang sehat dan sukses di masa depan.

