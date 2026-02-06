Dampingi Wapres Gibran, Gubernur Jateng Dorong Relokasi Aman Bagi Korban Tanah Gerak
jpnn.com, TEGAL - Pemerintah berkomitmen memberikan solusi jangka panjang bagi warga Desa Padasari, Kabupaten Tegal, yang terdampak bencana tanah bergerak.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan warga akan direlokasi ke tempat yang lebih aman dengan jaminan hunian tetap (huntap) yang dilengkapi sertifikat kepemilikan resmi.
"Sertifikat nanti akan diurus. Ibu bapak tidak perlu khawatir akan dapat rumah berikut sertifikatnya," kata Ahmad Luthfi saat berkunjung ke lokasi pengungsian warga tanah bergerak di Kabupaten Tegal, Jumat.
Pada kesempatan itu, Ahmad Luthfi mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui warga terdampak bencana tanah gerak di Desa Padasari, Kabupaten Tegal.
Dalam kunjungan tersebut, pemerintah menegaskan relokasi menjadi langkah utama karena kawasan permukiman lama sudah tidak layak dihuni.
Seusai meninjau langsung lokasi permukiman Desa Padasari yang terdampak tanah gerak, Wapres Gibran dan Gubernur Ahmad Luthfi duduk di tengah warga yang memadati ruangan sempit yang dikelilingi tumpukan barang-barang evakuasi, seperti kasur, karung logistik, dan perlengkapan rumah tangga yang diselamatkan warga.
Dalam suasana pengungsian yang padat, Ahmad Luthfi menyampaikan arahan kepada warga terdampak tanah bergerak.
Ia meminta masyarakat tidak lagi memikirkan rumah dan harta benda yang berada di lokasi tanah bergerak.
Pemerintah berkomitmen memberikan solusi jangka panjang bagi warga Desa Padasari, Kabupaten Tegal, yang terdampak bencana tanah bergerak.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kasus Tanah Bergerak di Tegal, 250 Rumah Terdampak
- Temui Pengungsi Tanah Gerak Tegal, Gubernur Ahmad Luthfi segera Siapkan Hunian Sementara
- Begini Strategi Gubernur Ahmad Luthfi untuk Sukseskan Program Prioritas Presiden
- Ahmad Luthfi: Percepatan Penanganan Bencana di Purbalingga, Huntara dan Huntap Mulai Dipersiapkan
- Bea Cukai Bersinergi dengan Berbagai Instansi Demi Menjaga Ketahanan Pangan Nasional
- Gubernur Ahmad Luthfi Lantik 1.049 Pejabat: Sistem Merit Tak Bisa Direkayasa