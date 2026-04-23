Dampingi Wapres Gibran, Wamendagri Ribka Beberkan Progres Signifikan Pembangunan DOB Papua

jpnn.com, YAHUKIMO - Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mendampingi Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dalam kunjungan kerja ke sejumlah wilayah di Tanah Papua pada 20-22 April 2026.

Kunjungan tersebut mencakup Kabupaten Nabire, Mimika, Yahukimo, Sorong hingga Raja Ampat.

Agenda Wapres Gibran di Tanah Papua berfokus pada percepatan pembangunan infrastruktur dan penguatan layanan publik, khususnya di wilayah Daerah Otonom Baru (DOB).

Agenda tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan kehadiran negara secara nyata di tengah masyarakat Papua.

Salah satu agenda utama berlangsung di Yahukimo.

Wapres Gibran meninjau Sekolah Kristen Yahukimo untuk mengecek pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), mengunjungi RSUD Dekai untuk melihat layanan kesehatan, serta menyambangi Koramil 1715/06 Dekai.

Sejalan dengan itu, Ribka menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur pemerintahan di DOB.

Dia menyampaikan sejumlah provinsi telah menunjukkan progres signifikan.