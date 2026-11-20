jpnn.com - JAMBI – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyatakan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang besar harus mendatangkan manfaat berlapis.

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) itu menegaskan bahwa MBG selain untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, juga harus bisa menciptakan permintaan akan produk-produk yang dihasilkan masyarakat dan menggerakkan perekonomian di tingkat desa hingga kecamatan.

Berbicara pada pengukuhan pengurus DPD APPSI Jambi di Jambi, Kamis (19/11/2026), Mas Dar -panggilan akrab Sudaryono- menyatakan total dana untuk belanja bahan baku MBG untuk 2026 saja mencapai Rp 145 triliun.

Menurut dia, anggaran besar pada program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut harus memberikan dampak nyata terhadap perputaran ekonomi masyarakat, khususnya petani, peternak, pedagang pasar tradisional, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Kita ingin bahwa MBG ini bukan hanya untuk memberikan gizi bagi anak-anak, ibu hamil dan menyusui, tapi juga memberikan dampak kepada ekonomi yang ada di desa, di kecamatan, bagi pedagang, pedagang tradisional, peternak, petani, UMKM," ujar Mas Dar di pengurus dan anggota DPD APPSI Jambi.



Lebih lanjut Mas Dar menuturkan perputaran anggaran MBG harus mampu mempercepat aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus membuka lapangan kerja baru. Oleh karena itu, katanya, BGN berupaya memastikan rantai pasok kebutuhan dapur MBG melibatkan pelaku usaha dan produsen lokal.

Dalam rangka itu pula BGN tengah menyiapkan aplikasi bernama Loka MBG. Platform lokapasar (marketplace) untuk belanja daring yang akan segera diluncurkan itu bakal mempertemukan kebutuhan dapur MBG dengan pemasok lokal.

"Kami lagi buat semacam aplikasi bernama Loka MBG untuk memastikan semuanya berjalan baik,” imbuh Mas Dar.

Melalui Loka MBG, BGN ingin memastikan belanja bahan baku tidak hanya terkonsentrasi pada perusahaan besar. MBG, imbuh Mas Dar, juga harus memberikan kesempatan kepada petani, peternak, koperasi, dan pedagang di daerah.