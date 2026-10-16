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Dana Haji Rp185,73 Triliun Jadi Sorotan, Kemenhaj Dorong Penguatan BPKH

Dana Haji Rp185,73 Triliun Jadi Sorotan, Kemenhaj Dorong Penguatan BPKH
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Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf didampingi Kepala BPKH Fadlul Irmansyah usai 8th International Hajj Fund Forum, pada Kamis (15/10). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mendorong penguatan peran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji.

Langkah itu diharapkan mampu mengoptimalkan nilai manfaat dana haji sekaligus meminimalkan risiko investasi.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menegaskan dana haji harus dikelola dengan prinsip restricted fund, yakni dana yang penggunaannya dikhususkan untuk kepentingan penyelenggaraan ibadah haji.

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“Harapan kita lebih pada penguatan peran BPKH, sekaligus kita ingin bahwa dana itu menjadi restricted fund, artinya dana haji ya untuk haji, tidak keluar dari haji,” ucap Irfan Yusuf saat menjadi pembicara dalam 8th International Hajj Fund Forum, pada Kamis (15/10).

Gus Irfan mengatakan pola pengelolaan dana haji perlu ditinjau kembali agar dana yang dihimpun dapat memberikan manfaat lebih besar bagi jamaah, baik yang akan berangkat maupun yang masih dalam masa tunggu.

Menurut dia, pengelolaan dana haji ke depan perlu dilakukan melalui diversifikasi investasi.

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Strategi tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko sekaligus membuka peluang memperoleh nilai manfaat yang lebih optimal.

“Kami harapkan bisa lebih terpencar, pertama untuk mengurangi risiko, kemudian yang kedua tentu mencarikan nilai-nilai manfaat yang lebih besar daripada di satu titik tadi,” kata dia.

Kemenhaj mendorong penguatan peran BPKH dalam revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji.

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