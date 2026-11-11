Dana Hibah Pemkot Palembang Jadi Sorotan, Penerima Wajib Siapkan Pertanggungjawaban

jpnn.com, PALEMBANG - Pengelolaan dana hibah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang menjadi perhatian serius.

Penerima maupun pemberi hibah diminta memahami aturan secara menyeluruh agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni menegaskan bahwa pengelolaan hibah harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Setiap penerima hibah wajib mengajukan proposal yang memuat rincian kebutuhan serta peruntukan dana.

Menurutnya, dana yang diberikan juga harus digunakan sesuai dengan proposal yang telah diajukan.

Sebelum menetapkan penerima, pemerintah daerah sebagai pemberi hibah harus melakukan verifikasi terlebih dahulu.

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"Penggunaan dana hibah harus sesuai dengan proposal yang diajukan. Pemberi hibah juga hatus melakukan verifikasi sebelum menetapkan penerima hibah," ujar Agus saat kunjungan kerja di Rumah Dinas Wali Kota di Jalan Tasik Palembang, Selasa (10/11).

Agus mengatakan tanggungjawab pengelolaan hibah tiak berhenti setelah dana disalurkan.