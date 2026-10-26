Dana Otsus Aceh Setelah 2027 Diminta Berorientasi pada Hasil dan Kemandirian Fiskal

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal Zakaria menyebut Dana Otsus Aceh setelah 2027 bisa berorientasi ke pembangunan yang berdampak rakyat.

Dia mengatakan Dana Otsus Aceh setelah 2027 tidak boleh hanya menjadi instrumen transfer anggaran semata.

Hal itu dikatakan dia saat menyampaikan pidato mewakili Mendagri pada Seminar Nasional bertema Dana Otsus di Persimpangan: Reformasi Tata Kelola Keuangan Aceh Menuju Kemandirian Fiskal Pasca-2027 di Banda Aceh, Sabtu (24/10).

"Bagaimana setiap rupiah yang dikelola hari ini dapat memperkuat kemampuan Aceh membiayai masa depannya," kata Safrizal dikutip Senin (26/10).

Menurut dia, keberlanjutan Dana Otsus harus mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan yang masih dihadapi Aceh.

Misalnya, dari masalah kemiskinan, pengangguran, kualitas pekerjaan, hingga peningkatan daya saing ekonomi daerah.

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Dia mengatakan agenda pertama yang harus dibenahi demi memastikan Dana Otsus berdampak ke pembangunan ialah aspek regulasi.

Dia mengatakan kepastian hukum diperlukan untuk memperjelas pembagian kewenangan antara pemerintah Aceh dan kabupaten atau kota.