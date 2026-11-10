Dana Otsus Dipakai Bangun Sekolah Berasrama Bagi Calon Penerima Beasiswa

jpnn.com, PAPUA PEGUNUNGAN - Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melakukan terobosan terkait pemanfaatan dana otonomi khusus (otsus) pendidikan dengan membangun sekolah berasrama Baliem Global Training Center.

“Baliem Global Training Center akan menjadi pusat pendidikan pada anak-anak Papua tamatan sekolah menengah sebelum mereka menjalani program beasiswa pada berbagai kampus pendidikan di dalam dan luar negeri,” ungkap Sekda Provinsi Papua Pegunungan Elai Giban.

Lembaga Pendidikan yang dibangun di Kampung Elekma, Distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya, direncanakan mulai beroperasi pada tahun 2027.

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“Bangunan sekolah dan asrama sudah selesai dibangun. Sekarang sedang dibangun fasilitas pendukung lainnya dan sudah hampir selesai,” kata Elai Gobai.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Pegunungan Simon Sembor menambahkan, sudah menjadi tekad kuat Gubernur John Tabo untuk melakukan terobosan dalam bidang Pendidikan. Apalagi hal itu dimungkinkan dengan adanya dana Otsus di bidang Pendidikan.

“Sumber dana pembangunan lembaga pendidikan ini murni dari Dana Otsus,” ungkap Simon Sembor.

Pembangunan sekolah sudah dilakukan sejak 2025 menggunakan dana Otsus senilai Rp19 miliar, untuk pembangunan ruang kelas, asrama dan kantor. Sedangkan untuk tahun 2026, kucuran dana Otsus sebesar Rp8 miliar untuk pembangunan fasilitas pendukung.

“Tahun 2027, kami akan melengkapi fasilitas komputer, internet, air bersih, penyiapan tenaga guru dan tenaga pengajar serta fasilitas lainnya untuk kebutuhan pengajaran,” ujar dia.