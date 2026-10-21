Dana Pemulihan Korban KSP Indosurya Tahap I Senilai Rp229,4 Miliar Disalurkan

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Republik Indonesia bersama Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, menyerahkan dana pemulihan kerugian Tahap I senilai Rp229.428.515.741 kepada para korban Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya.

Dana yang tersimpan di Rekening Penampungan Lainnya (RPL) Kejari Jakarta Barat tersebut disalurkan secara proporsional melalui Bank Syariah Indonesia (BSI), berdasarkan penilaian kerugian oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Pengembalian aset sitaan dari perkara yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah bersumber dari uang tunai rupiah sebesar Rp39.601.549.009 serta mata uang asing senilai USD896.988,43 yang telah ditukarkan menjadi Rp15.836.330.732.

Selain uang tunai, dana pemulihan tersebut bersumber dari hasil lelang 48 unit kendaraan roda empat senilai Rp10.404.174.000, Gedung Indosurya Center di Jalan M.H. Thamrin Jakarta Pusat sebesar Rp129.176.107.000, dan dua bidang tanah di Kertamaya Kota Bogor senilai Rp34.410.355.000.

Pelaksanaan pemulihan aset merujuk pada Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang memberikan kewenangan penelusuran, perampasan, hingga pengembalian aset tindak pidana kepada korban.

Kepala BPA Patris Yusrian Jaya menegaskan bahwa peristiwa gagal bayar KSP Indosurya merupakan kejahatan sektor keuangan berskala besar, sehingga pengembalian hak korban menjadi bagian krusial dalam penegakan hukum.

“Bagi para korban, keadilan belum sepenuhnya hadir ketika palu hakim diketukkan. Keadilan baru terasa nyata ketika hak-hak yang hilang mulai kembali ke tangan pemiliknya,” kata Patris di kantornya, Selasa (20/10).

Dalam eksekusinya, Kejari Jakarta Barat bertindak sebagai pelaksana putusan di bawah kendali Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM PIDUM) dan Kejati Daerah Khusus Jakarta, serta bersinergi dengan BPA dan LPSK.