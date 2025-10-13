Dana Reses Anggota DPR Naik, Formappi: Wajar Tak Menangis, Mengejutkan!
jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menyatakan wajar jika anggota DPR RI tidak marah saat tunjangan rumah dipotong.
Pasalnya, ada kenaikan dana reses anggota DPR RI dari Rp 400 juta menjadi Rp 702 juta.
“Dengan tunjangan reses sefantastis ini, kami jadi paham kenapa DPR tak menangis kehilangan Rp 50 juta per bulan dari tunjangan perumahan,” kata Lucius, Senin (13/10).
Dia menyebutkan keputusan tersebut sebagai kebijakan yang mengejutkan.
“Peningkatan nilai tunjangan reses anggota DPR hingga nyaris 100 persen dari periode sebelumnya bak petir di siang bolong. Mengejutkan!” lanjutnya.
Lucius menilai kenaikan tunjangan tersebut luput dari perhatian masyarakat.
Padahal, pada akhir Agustus 2025 lalu, publik sempat menggelar aksi besar-besaran menuntut penghapusan tunjangan perumahan anggota DPR.
“Saat huru-hara menuntut penghapusan tunjangan perumahan akhir Agustus hingga awal September lalu, tunjangan reses ini tak ikut disorot karena tidak menyangka angkanya sedahsyat itu,” ungkap Lucius.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menyatakan wajar jika anggota DPR RI tidak marah saat tunjangan rumah dipotong.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Gawat, Durian Ilegal Malaysia Menyerbu Indonesia
- Menjelang Setahun Pemerintahan Prabowo, DPR Minta Kabinet Merah Putih Realisasikan Visi Besar Presiden
- Tanggapi Penetapan PP Nomor 39 Tahun 2025, Nurdin Halid DPR: Menghadirkan Keadilan Ekonomi
- Sambut HUT TNI, Puan Maharani Bicara Tantangan Menghadapi Serangan Siber
- Tok! Kementerian BUMN Resmi Berubah Jadi Badan Pengaturan
- DPR Klaim Sudah Berkali-kali Menagih Perpres soal Tata Kelola MBG Segera Diterbitkan