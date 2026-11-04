Danamon Bukukan Laba Bersih Rp3,5 Triliun

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Danamon Indonesia Tbk mengumumkan laporan kinerja keuangan dan operasionalnya untuk periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2026.

Sepanjang periode tersebut, Danamon membukukan laba bersih konsolidasian sebesar Rp3,5 triliun, tumbuh 19% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (year-on-year).

Kinerja profitabilitas ini didukung oleh pertumbuhan total kredit dan trade finance konsolidasian sebesar 13% secara year-on-year, serta peningkatan simpanan nasabah sebesar 12% year-on-year.

"Tahun ini, Danamon merayakan perjalanan tujuh dekade dengan mengusung semangat ‘Tumbuh Bersama di Setiap Langkah’. Pencapaian ini tidak hanya menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan yang telah kami lalui, tetapi juga menandakan kesiapan kami untuk melangkah ke fase pertumbuhan berikutnya," ujar Nobuya Kawasaki, Direktur Utama Danamon.

"Dengan menggabungkan dukungan kekuatan jaringan global MUFG sebagai induk perusahaan serta jaringan lokal yang luas dari Danamon, Adira Finance, dan Home Credit Indonesia, kami terus berkolaborasi untuk menghadirkan kekuatan grup yang bernilai semakin besar bagi nasabah, mitra usaha, seluruh pemangku kepentingan, dan masyarakat Indonesia," imbuhnya.

Dalam aspek intermediasi, per 30 September 2026, Danamon membukukan total kredit dan trade financekonsolidasian sebesar Rp232,6 triliun, tumbuh 13% secara year-on-year.

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Pertumbuhan ini ditopang oleh kinerja berbagai lini bisnis, termasuk Enterprise Banking and Financial Institution yang meningkat sebesar 20%, SME Banking yang meningkat sebesar 9%, Consumer Banking yang meningkat sebesar 5%, serta anak perusahaan Danamon yang juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 7%.

Pada sisi penghimpunan dana, Danamon membukukan total rekening giro, rekening tabungan (current account and savings account atau CASA) dan deposito sebesar Rp190,5 triliun, meningkat 12% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.