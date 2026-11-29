jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan Advance Intelligence Group (AIGL), platform keuangan dan data berbasis AI telah menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MOU) untuk memulai kemitraan strategis di bidang AI antara kedua organisasi.

Kemitraan ini merupakan bagian dari komitmen Danamon yang lebih luas untuk mengintegrasikan AI ke dalam berbagai aspek bisnisnya, mulai dari interaksi dengan nasabah hingga operasional, sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan jangka panjang.

MOU tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama Danamon Nobuya Kawasaki dan CEO AIGL Jefferson Chen.

Ruang lingkup kemitraan ini diawali dengan eksplorasi potensi pemanfaatan dua agen solusi berbasis AI dari AIGL untuk mendukung area tertentu dalam operasional perbankan Danamon, yaitu pada fungsi penagihan (collections) dan telesales.

Kedua agen tersebut memanfaatkan pengalaman AIGL di bidang pembiayaan konsumen, serta kapabilitas di bidang kredit, identitas, dan manajemen risiko dari ADVANCE.AI (bisnis enterprise dari AIGL), serta kerangka kerja agentic AI dari AdvanceX (unit agentic AI dari AIGL).

Agen solusi berbasis AI yang diusulkan ini ditujukan untuk mendukung sejumlah aktivitas interaksi dengan nasabah melalui komunikasi suara dan teks, dengan penerapan tata kelola dan pengawasan yang sesuai dari tim Danamon. Data nasabah akan diproses sesuai dengan ketentuan perlindungan data dan lokalisasi data yang berlaku di Indonesia.

Selain dua agen berbasis AI tersebut, Danamon dan AIGL juga tengah menjajaki kolaborasi dalam produk valuta asing (FX) dan produk berbasis kartu.

“AI akan menjadi bagian penting dalam bagaimana Danamon melayani nasabah dan menjalankan operasional bank di masa mendatang. Kemitraan kami dengan AIGL merupakan salah satu dari berbagai langkah yang kami lakukan untuk membangun kapabilitas ini secara bertanggung jawab. Kami menyambut baik kemitraan dengan AIGL seiring dengan upaya kami untuk terus memperkuat kapabilitas Danamon dan memanfaatkan AI secara bertanggung jawab guna meningkatkan operasional serta pengalaman nasabah,” ujar Nobuya Kawasaki.