Danamon Raih Penghargaan Best Automobile Financing in Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) meraih penghargaan Best Automobile Financing in Indonesia di ajang The Asian Banker Indonesia Awards 2026 pada 20 Agustus 2026.

The Asian Banker Indonesia Awards memberikan apresiasi kepada institusi jasa keuangan atas pencapaian transformasi yang memberikan dampak nyata bagi nasabah berdasarkan penilaian oleh International Advisory Council.

Ivan Jaya Consumer Funding & Wealth Business Head PT Bank Danamon Indonesia Tbk mengatakan penghargaan ini mencerminkan keberhasilan Danamon dalam mengembangkan ekosistem pembiayaan otomotif yang terintegrasi serta menghadirkan solusi finansial holistik bagi nasabah.

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“Kami melihat pembiayaan otomotif sebagai salah satu sarana untuk memperluas hubungan dengan nasabah dan memberikan nilai tambah dalam jangka panjang. Melalui sinergi MUFG, Danamon dan Adira Finance, kami tidak hanya membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan kepemilikan kendaraan, tetapi juga menghadirkan pengalaman yang lebih terintegrasi melalui beragam solusi keuangan yang holistik di setiap tahap perjalanan finansial mereka," ujar Ivan.

"Pendekatan inilah yang menjadi salah satu fondasi bagi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan menciptakan nilai yang lebih besar bagi nasabah," imbuhnya.

Dalam ekosistem pembiayaan otomotif Danamon, Adira Finance berperan dalam pengembangan produk, operasional, dan proses penagihan, sementara Danamon mendukung distribusi berjalan optimal melalui jaringan cabang, kanal digital, program payroll, dan tim relationship management.

Danamon menerapkan proses pra?seleksi dan memanfaatkan data internal mengenai perilaku nasabah untuk mendukung penilaian risiko yang akurat dan terukur.