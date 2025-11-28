Danantara Bakal Akuisisi 30 Persen Saham Lotte Chemical
jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Pengelola Investasi PT Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani mengatakan bahwa pihaknya akan mengakuisisi saham Lotte Chemical sekitar 30 persen.
Hal itu dikatakannya seusai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana, Jakarta Pusat, Kamis (27/11).
Menurut dia, nilai akuisisi saham oleh Danantara masih dalam proses pembahasan.
"Lagi negosiasi, (nilai saham) antara 25 sampai 30 persen," ucap Rosan.
Walau begitu, Rosan masih enggan membeberkan jumlah anggaran yang diperlukan untuk mengakuisisi saham Lotte Chemical.
Dia menyebutkan bahwa besaran anggaran tersebut disebut masih dalam proses pembahasan.
Hal itu lantaran pemerintah bakal menggelontorkan anggaran yang tidak sedikit untuk mengakuisisi saham Lotte Chemical.
"Lagi dihitung (nilai anggaran yang diperlukan), lagi negosiasi sekarang," tuturnya.
