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Danantara Bakal Koordinasi dengan PLN Tindak Lanjuti Arahan Prabowo

Danantara Bakal Koordinasi dengan PLN Tindak Lanjuti Arahan Prabowo
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Warga di wilayah ini harus siap-siap karena besok ada pemadaman listrik dimulai jam 1 siang. Ilustrasi: dok PLN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan transformasi menyeluruh PT PLN (Persero).

Rosan menyebut Presiden meminta adanya pembenahan model bisnis perusahaan hingga akselerasi penggunaan panel surya berkapasitas 100 gigawatt (GW).

Kepala Negara dilaporkan mendesak perancangan transformasi baru pada model bisnis perusahaan listrik nasional tersebut.

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“Kami juga diminta oleh Bapak Presiden agar transformasi di PLN ini baik terutama dari segi bisnis modelnya itu untuk dibuat dan untuk segera dipaparkan kepada beliau, untuk segera kita tindaklanjuti,” kata Rosan di Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Menyusul arahan ini, Rosan menyatakan BPI Danantara akan segera melakukan koordinasi langsung dengan tim dari PLN.

Koordinasi tersebut diambil guna mengkaji serta merumuskan rancangan model bisnis terbaru bagi PLN.

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Restrukturisasi ini dirancang agar dapat menekan angka subsidi listrik yang dikeluarkan pemerintah.

Selain menekan beban subsidi, penyesuaian model bisnis ini juga ditujukan dengan harapan dapat meningkatkan efisiensi operasional.

Rosan Roeslani mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan transformasi menyeluruh PT PLN (Persero).

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