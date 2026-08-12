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Danantara Berperan sebagai Enabler dengan Memperkuat Ekosistem Industri

Danantara Berperan sebagai Enabler dengan Memperkuat Ekosistem Industri
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Wisma Danantara Indonesia. Foto: dok Danantara

jpnn.com, JAKARTA - Penguasaan teknologi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk mengoptimalkan kekayaan sumber daya alam sekaligus meningkatkan posisi dalam rantai nilai industri global. 

Teknokrat Ilham Habibie mengatakan transformasi tersebut diperlukan agar Indonesia mampu menghasilkan material dan produk teknologi bernilai tambah tinggi yang memperkuat industri nasional.

Di samping itu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

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“Makin kuat SDM Indonesia akan memiliki kemampuan untuk mengembangkan teknologi secara mandiri dan tidak terus bergantung pada produk maupun pengetahuan dari negara lain,” kata llham di Jakarta, Rabu (12/8).

Putra sulung Presiden ke-3 Republik Indonesia BJ Habibie mengatakan tidak ada negara yang dapat menjadi maju hanya dengan mengandalkan kekayaan sumber daya alam. 

Untuk itu, Indonesia perlu mengubah orientasi pembangunan dari negara berbasis sumber daya alam menjadi negara dengan basis industri dan teknologi yang kuat.

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Industri pada akhirnya sangat bergantung pada kemampuan suatu negara untuk menerapkan, melembagakan, dan menguasai teknologi. Kalau tidak bisa tidak akan menjadi negara maju,” ucap Ilham.

Kementerian ESDM, Indonesia mencatat cadangan nikel dan timah terbesar di dunia, serta masuk jajaran 10 besar dunia untuk bauksit, batu bara, emas, dan tembaga. 

CEO Danantara, Rosan Roeslani menyebut Danantara Indonesia berperan sebagai enabler dengan memperkuat ekosistem industri melalui kolaborasi semua pihak

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