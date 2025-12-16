menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Sosial » Danantara Bersama BP BUMN dan BTN Kerahkan Bantuan Untuk Sumatra

Danantara Bersama BP BUMN dan BTN Kerahkan Bantuan Untuk Sumatra

Danantara Bersama BP BUMN dan BTN Kerahkan Bantuan Untuk Sumatra
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ratusan warga terdampak luapan sungai yang merendam permukiman warga serta ruas Jalan Lintas Timur Sumatra di Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal. Foto: source for JPNN.

jpnn.com, MEDAN - Danantara Indonesia bersama Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) mengerahkan 1.066 relawan dari berbagai perusahaan BUMN, serta 109 armada truk bantuan kemanusiaan untuk mendukung penanganan tanggap darurat dan pemulihan bencana di wilayah terdampak.

Aksi ini merupakan bagian dari inisiatif BUMN Peduli, yang menjadi wadah koordinasi dan sinergi kontribusi BUMN dalam merespons situasi darurat secara terintegrasi.

Melalui program tersebut, PT Bank Tabungan Negara (BTN) turut mengerahkan enam truk bantuan dari Kualanamu, Medan, untuk membantu korban banjir di Sumatera.

Baca Juga:

Danantara Indonesia dan BP BUMN juga menyiapkan dukungan lanjutan berupa pembangunan sekitar 15.000 unit hunian sementara (huntara) di sejumlah lokasi terdampak. Pembangunan huntara akan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, dengan mengedepankan aspek keselamatan, kelayakan huni, serta kebutuhan masyarakat terdampak.

Direktur Commercial Banking BTN Hermita menuturkan total nilai bantuan bencana yang telah disalurkan BTN untuk wilayah Sumatea mencapai kurang lebih Rp10 miliar. Bantuan tersebut tidak hanya berupa logistik, tetapi juga dukungan sarana penunjang penanganan bencana.

“Bantuan yang kami salurkan meliputi paket sembako, makanan cepat saji, perlengkapan tidur, susu dan perlengkapan bayi, obat-obatan, filter air, air bersih, hingga dukungan alat berat seperti eskavator, dapur umum, genset, dan bentuk bantuan lainnya,” terang Hermita.

Baca Juga:

BTN memberangkatkan enam truk bantuan dari Medan, terdiri atas dua truk berisi makanan cepat saji dengan total muatan sekitar 16 ton, dua truk membawa perlengkapan bayi seperti sabun, sampo, popok, bubur, dan susu bayi dengan total 8 ton, serta dua truk lainnya mengangkut air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi.

“Dua truk sisanya mengangkut air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi,” jelas Hermita.

Melalui langkah tersebut, BTN berharap bantuan yang disalurkan dapat meringankan beban warga terdampak banjir sekaligus membantu proses pemulihan masyarakat.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI