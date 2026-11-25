jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara membukukan laba bersih konsolidasi sebesar Rp203,4 triliun untuk periode sembilan bulan, terhitung sejak resmi beroperasi pada April hingga Desember 2025.

Kendati mencetak ratusan triliun rupiah, sekitar 90 persen dari total laba tersebut masih ditopang oleh enam Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Fakta konsentrasi profitabilitas tersebut diungkapkan Chief Financial Officer (CFO) BPI Danantara Arief Budiman dalam sesi pemaparan Laporan Kinerja dan Keuangan (Lapkeu) 2025 di kantor Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Rabu (25/11).

Arief menjelaskan pengukuran performa dan kontribusi entitas BUMN di bawah Danantara dilakukan bukan melalui pendekatan pendapatan, melainkan melalui laba usaha atau Earning Before Interest and Taxes (EBIT) perseroan yang mencapai Rp390,4 triliun.

Melalui pendekatan laba tersebut, Arief secara terbuka mengakui perolehan keuntungan perseroan belum terdistribusi merata dan masih sangat bertumpu pada segelintir korporasi pelat merah.

“Sebagaimana sudah disampaikan, memang kurang lebih 90 persen dari laba Danantara itu dikontribusikan oleh enam BUMN ya,” kata Arief.

Arief membeberkan enam BUMN penopang laba itu berasal dari empat sektor strategis, dengan porsi terbesar disumbang oleh industri perbankan.

Menurut Arief, hal tersebut wajar mengingat setengah aset Danantara didominasi perbankan, kendati neraca konsolidasinya secara keseluruhan menaungi sekitar 1.000 entitas anak dan cucu usaha BUMN tanah air.