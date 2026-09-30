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Danantara Ciptakan Ekonomi Hijau via Pelindo

Oleh: Arief Poyuono

Danantara Ciptakan Ekonomi Hijau via Pelindo
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Peningkatan kapasitas pelabuhan peti kemas perlu diikuti penguatan simpul logistik di sisi darat. Foto: dok Pelindo

jpnn.com - Ada satu pertanyaan penting yang patut diajukan ketika Indonesia memasuki era baru pengelolaan aset negara melalui Danantara: Untuk apa kekayaan negara dikelola dan diarahkan?

Jawabannya tentu tidak cukup hanya dengan pertumbuhan nilai aset, peningkatan keuntungan, atau ekspansi investasi.

Kekayaan negara pada akhirnya harus kembali menjadi kekuatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membangun fondasi ekonomi yang mampu bertahan menghadapi perubahan zaman.

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Di sinilah gagasan pembangunan hijau dan berkelanjutan memperoleh relevansinya.

Indonesia tidak hanya sedang menghadapi tantangan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga perubahan iklim, tekanan terhadap ekosistem, kebutuhan energi yang terus meningkat, transformasi teknologi, serta perubahan struktur perdagangan global.

Karena itu, pembangunan infrastruktur masa depan tidak lagi dapat diukur hanya dari berapa kilometer jalan dibangun, berapa banyak terminal didirikan, atau berapa besar kapasitas logistik ditambahkan.

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Ukuran keberhasilannya harus diperluas: Berapa besar emisi yang dapat dikurangi, berapa banyak energi yang dapat dihemat, seberapa tangguh infrastrukturnya terhadap perubahan iklim, berapa banyak pekerjaan hijau tercipta, dan seberapa besar manfaat ekonomi dirasakan masyarakat.

Pemaparan tulisan ini mengenai infrastruktur berkelanjutan yang menjadi pijakan dalam menempatkan pembangunan berkelanjutan dalam empat dimensi: ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola.

Pembangunan sesungguhnya adalah pembangunan yang meninggalkan nilai bagi generasi berikutnya

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