Danantara dan Bayang-Bayang Elite Capture

jpnn.com - Di tengah euforia pembangunan dan gempita visi Indonesia Emas 2045, pemerintah memperkenalkan sebuah instrumen baru bernama Danantara.

Badan pengelola investasi yang digadang-gadang bakal jadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan modal awal fantastis: Rp 1.000 triliun ditambah US$ 20 miliar hasil efisiensi anggaran, Danantara tampil meyakinkan di atas kertas, tetapi realitas tidak selalu seindah dokumen visi.

Alih-alih disambut tepuk tangan, publik menjawab dengan kening berkerut. Keraguan mengemuka, pertanyaan membuncah.

Apakah ini benar langkah strategis menuju kemakmuran kolektif? Atau sekadar eksperimen baru yang memperindah wajah birokrasi lama?

Kelahiran yang Dipertanyakan

Danantara atau Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, dibentuk untuk mengelola aset negara secara lebih terpusat dan strategis.

Berfungsi layaknya sebuah holding company, Danantara dirancang untuk membawahi dan mengonsolidasikan pengelolaan aset BUMN yang nilainya diperkirakan mencapai Rp 14 ribu triliun.