Danantara Disiapkan Jadi Mesin Baru Ekonomi Nasional, Akhiri Era BUMN Gemuk
jpnn.com, JAKARTA - Kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), mulai dipandang sebagai langkah besar pemerintah membenahi wajah pengelolaan BUMN di Indonesia.
Danantara disebut membawa misi besar: mengakhiri praktik inefisiensi, tumpang tindih bisnis, hingga birokrasi berlapis yang selama ini membebani perusahaan-perusahaan pelat merah.
Isu itu mengemuka dalam Debat Publik bertajuk Pertaruhan Besar Negara via Danantara pada Restrukturisasi BUMN yang digelar Nagara Institute bersama Akbar Faizal Uncensored (AFU).
Sejumlah ekonom dan pengamat menilai Danantara berpotensi menjadi pusat konsolidasi kekuatan ekonomi nasional, lewat pengelolaan aset BUMN yang lebih terintegrasi dan profesional.
Kepala Pusat Ekonomi Makro & Keuangan INDEF, Rizal Taufikurahman, mengatakan Danantara dapat menjadi fondasi baru pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Menurut dia, pengelolaan aset gabungan BUMN yang nilainya mencapai sekitar Rp1.650 triliun, memberi ruang besar untuk menciptakan efisiensi sekaligus investasi produktif.
“Danantara menjadi langkah strategis untuk merestrukturisasi aset dan investasi BUMN agar lebih produktif, serta berpotensi menjadi mesin investasi nasional baru,” ujar Rizal.
Dia menilai langkah tersebut bisa memperkuat hilirisasi dan industrialisasi nasional hingga mendorong pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sekitar 1,6 persen.
Kehadiran BPI Danantara mulai dipandang sebagai langkah besar pemerintah membenahi wajah pengelolaan BUMN di Indonesia.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- TASPEN Borong Penghargaan di Ajang BUMN Entrepreneurial Marketing Award & DEWI BUMN 2026
- PLN Dorong Kepatuhan Hukum Pegawai lewat ‘Workshop Litigation Skill’
- Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen, Logis 08 Nilai Danantara Belum Berkontribusi
- Selamat, BULOG Raih Penghargaan di Ajang BUMN Entrepreneurial Marketing 2026
- Raih Gelar Doktor, Alfin Sulaiman Dorong Rekonstruksi Regulasi Kepailitan di BUMN
- Danantara Resmi Masuk GoTo, Rosan Roeslani: Fokus Utama Sejahterakan Ojol