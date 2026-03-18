Danantara: Dunia Memasuki Babak Baru, Khususnya Pengembangan AI Chip

jpnn.com, JAKARTA - Chief Technology Officer Danantara Indonesia, Sigit Puji Santosa mengatakan Danantara mendukung pembangunan industri semikonduktor nasional.

Sigit menyampaikan hal tersebut saat berbicara pada Workshop Percepatan Pengembangan Ekosistem Industri dan Riset Semikonduktor Nasional di Wisma Danantara, pada Kamis-Jumat (12-13, Maret 2026).

“Saat ini dunia memasuki babak baru, khususnya pada pengembangan AI chip, dan ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk masuk pada momentum yang tepat dengan landasan kolaborasi, penguatan talenta, dan pengembangan produk,” kata Sigit.

Adapun kegiatan tersebut merupakan kolaborasi yang dilakukan Danantara bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) melalui Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan.

Sebagaimana diketahui industri semikonduktor saat ini menjadi fondasi penting bagi transformasi digital, termasuk dalam pengembangan kecerdasan artifisial, otomotif, energi, pertahanan, telekomunikasi, hingga perangkat kesehatan.

Sigit menambahkan pengembangan ekosistem semikonduktor nasional memang membutuhkan orkestrasi yang kuat, mulai dari penetapan daftar produk prioritas, desain, kesiapan fabrikasi, pengembangan SDM, hingga penyusunan model bisnis dan valuasi ekonomi.

Kegiatan itu, kata dia, menjadi langkah strategis untuk memperkuat fondasi industri semikonduktor Indonesia dari hulu hingga hilir dengan mempertemukan pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan pelaku industri.

Penguatan ekosistem ini, kata dia, sejalan dengan langkah Indonesia dalam membangun fondasi industri semikonduktor nasional melalui kemitraan strategis dengan industri global.