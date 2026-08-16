Danantara Housing Expo 2026 Digelar 27–30 Agustus di NICE PIK 2, Menangkan Hadiahnya

jpnn.com, JAKARTA - Danantara akan menggelar Danantara Housing Expo 2026 pada 27–30 Agustus 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2.

Terbuka untuk masyarakat umum, pameran ini menghadirkan beragam pilihan hunian sekaligus akses terhadap berbagai pilihan pembiayaan perumahan.

Melalui akun Instagram resmi @danantara.indonesia dan BP BUMN @bumn_id, masyarakat diajak untuk mengunjungi Danantara Housing Expo 2026 dan menemukan berbagai pilihan hunian sesuai kebutuhan.

“Raih hunian impianmu dan menangkan hadiah menariknya! Kunjungi Danantara Housing Expo, tanggal 27–30 Agustus 2026 di NICE PIK 2. Temukan berbagai pilihan hunian sesuai dengan kebutuhanmu,” demikian keterangan yang disampaikan melalui akun Instagram Danantara Indonesia dan BP BUMN.

Selain memperoleh informasi mengenai berbagai pilihan hunian yang ditawarkan selama pameran, pengunjung juga berkesempatan memenangkan sejumlah hadiah utama berupa empat unit apartemen, satu unit rumah, dan satu set solar panel, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Danantara Housing Expo 2026 menghadirkan pilihan hunian dari berbagai segmen, mulai dari hunian terjangkau hingga segmen premium.

Pameran ini juga menghadirkan berbagai pilihan pembiayaan dari bank-bank BUMN untuk memberikan semakin banyak alternatif bagi masyarakat dalam memiliki hunian sesuai kebutuhan dan kemampuan.

Masyarakat dapat mengunjungi Danantara Housing Expo 2026 di NICE PIK 2 pada 27–30 Agustus 2026.