Danantara Housing Expo 2026 Dorong Akses Hunian Terjangkau bagi Milenial

jpnn.com, JAKARTA - Upaya memperluas akses masyarakat terhadap hunian terjangkau terus didorong melalui Danantara Housing Expo 2026 yang digelar di Nusantara International Convention and Exhibition (NICE), PIK 2.

CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani mengatakan, pameran tersebut menjadi wadah yang mempertemukan masyarakat dengan beragam pilihan hunian dari berbagai pengembang sekaligus membuka akses terhadap pembiayaan yang lebih terjangkau.

"Kalau kita lihat dari acara pada pagi hari ini, bervariasi dari harga tadi kita lihat bersama di harga Rp120 juta sampai dengan yang tertinggi di level Rp2 atau 3 miliar," ujar Rosan dalam pembukaan Danantara Housing Expo 2026, baru-baru ini.

Pameran tersebut mendapat antusiasme masyarakat dengan sekitar 10.000 pengunjung pada hari pertama.

Ketua Milenial Muslim Bersatu (MMB) Khairul Anam menilai tingginya jumlah pengunjung menunjukkan kebutuhan terhadap hunian terjangkau, khususnya bagi generasi muda.

“Bagi milenial, memiliki rumah bukan sekadar soal tempat tinggal, tetapi juga soal kepastian masa depan. Karena itu, hadirnya pilihan hunian yang terjangkau dan strategis tentu menjadi kabar yang sangat positif,” ujar Anam kepada media di Jakarta, Sabtu (29/8.

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Menurut Anam, Danantara Housing Expo memberikan pilihan bagi milenial yang selama ini menghadapi tantangan harga rumah, uang muka, serta lokasi hunian yang jauh dari pusat aktivitas ekonomi.

Dia juga mengapresiasi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap penyediaan hunian bagi masyarakat.